TÜGVA, Üsküp'te iftar programı düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

TÜGVA ve Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü tarafından TİKA destekleriyle Üsküp'teki bir otelde düzenlenen "Gençlikte Birlik, Gönülde Kardeşlik" iftar programına, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, burada yaptığı konuşmada, Vakfın 81 ilde, 605 ilçede Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına bütün gençlere hizmet üreten Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Çalışmalarının temelinde gençlerin bulunduğunu aktaran Beşinci, "Yaklaşık 13 ana proje ile beraber milyonu aşkın gencimizin hayatına dokunuyoruz, gönüllerine giriyoruz, kalplerinde olmak için çaba sarf ediyoruz. Bizler istiyoruz ki, ayağı yere sağlam basan klas duruşlu entelektüel gençler yetişsin. Asil ve soylu öfkesi olan gençler yetişsin. 15 Temmuz'u unutmayan, 28 Şubat'ı unutmayan, kadim Filistin topraklarını unutmayan bir gençlik yetişsin." diye konuştu.

Türk Gençlik Kulübü Genel Başkanı Sercan Züber de gençler arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren bu tarz organizasyonların gelecekte çok daha güçlü bir dayanışmanın temellerini attığına inandıklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı TÜGVA ve TİKA'ya teşekkür eden Züber, "Bizler Balkanlarda yaşayan gençler olarak tarihimizden aldığımız kardeşlik mirasını bizden sonraki nesillere aktarmakla sorumluyuz." dedi.

Ülkede hizmet veren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can da konuşma yaparak, katılımcıların gelecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.