Kuzey Makedonya'da Epifani Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Kuzey Makedonya'da Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamada haç çıkarmak için soğuk suya giren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın da katılımıyla düzenlenen töreni, Vardar Nehri etrafında toplanan binlerce kişi takip etti.

Şehrin içinden geçen Vardar Nehri'ne atılan haça ulaşmak için yaklaşık 150 kişi yarıştı.

Kuzey Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan'ın nehre attığı haça ilk ulaşan, 17 yaşındaki Gyorgi Nikolovski oldu.

Buradaki törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ve Üsküp Belediye Başkanı Danela Arsovska katıldı.

Başbakan Kovaçevski, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramlarını kutladığı Ortodokslara başarı ve şans diledi.

Epifani Bayramı, Hz. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci gün bayramı olarak da anılır. Kutlamaların nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunuyor.

Katolikler ve Protestanlar, doğudan gelen üç müneccimin bebek İsa'yı ziyaret etmesini anarken Ortodokslar ise Ürdün Nehri'nde İsa'nın vaftiz edilmesini kutluyor.