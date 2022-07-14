AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kuzey Makedonya meclisine hitap etti Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında mecliste düzenlenen oturumda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında AB rüyasını birlikte takip ettiklerini ve birlikte rüyayı gerçeğe dönüştüreceklerini söyleyen von der Leyen, üyelik müzakerelerini başlatarak bakışlarını AB'ye giden yola doğru çevirmeleri gerektiğini kaydetti.

Bunun önümüzdeki hafta, ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak önerinin kabul edilmesiyle mümkün olacağını aktaran von der Leyen, "AB Komisyonunun her zaman bu ülkenin yanında olduğunu ve yanında olmaya devam edeceğinden emin olun. Bunun tarihi bir karar olduğuna inanıyoruz. Ancak karar sadece ve sadece sizindir. Sonuç olarak sizin yolculuğunuz söz konusu." diye konuştu.

Önerinin kabul edilmesiyle hükümetlerarası konferansın düzenleneceğine işaret eden von der Leyen, AB Komisyonunun ise üyelik müzakerelerinin ilk adımı olan tarama sürecine hemen başlayacağını ve başkent Üsküp'e müzakere ekibi göndereceklerini anlattı.

Kuzey Makedonya'nın dil ve kimlik ile ilgili endişelerini dinlediğini anlatan von der Leyen, "Hiç şüphe yok ki Makedonca sizin dilinizdir. Bu yüzden, AB tarafından revize edilmiş öneride Makedonca dili kısıtlama olmadan yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Önerinin aynı şekilde ülkenin ulusal kimliğine de saygı gösterdiğini belirten von der Leyen, "Müzakere sürecinin Avrupa ilke ve standartlarına saygı duyacağı noktasında bana güvenebilirsiniz. Başarılı birçok etnikli toplumunuz var. Hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunmasına ilgi gösterdiniz, bunlar Avrupa değerleridir. Temel hakların güçlendirilmesi için anayasayı değiştirmek, bu değerlere bağlılığınızı güçlendirecektir ve bu otomatik olarak müzakerelerin ilk aşamasını tamamlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, ülkeye bu imkanı değerlendirmesini tavsiye ederek, aksi takdirde bu kapının kapanmasıyla Kuzey Makedonya'nın müzakere sürecinin dışında kalacağı uyarısında bulundu.

Zor zamanlarda yaşadıklarını ifade eden von der Leyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın üçüncü yılına giriyor. Rusya'nın Ukrayna işgali felaket bir gıda krizine neden oldu. Demokratsak, bir birliksek, sorunları beraber çözeceğiz. AB ile güçlü bir şekilde durun, siz gerçekten güvenilir bir ortaksınız. Şimdi belirleyici adımı atmak sizin elinizde."

Öte yandan, ülkedeki en büyük Makedon muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) milletvekilleri meclis oturumuna "Hayır" yazılı tişörtlerle katıldı.

Müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisi

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 5 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak Avrupa önerisinin görüşüldüğü hükümet oturumuna katılmıştı.

Michel ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, oturum sonrası ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kovaçevski, yeni önerinin kendilerinin notları ile açıkça oluşturulmuş pozisyonlarını içerdiğini, Makedon dilinin açık ve net şekilde kabul edilmesini, Bulgaristan ile protokolün müzakere çerçevesinin parçası olmamasını öngördüğünü bildirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuştu.

Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü. Bu öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyordu.