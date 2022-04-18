Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Slovak sporcu Krizanek ile 'bilek güreşi' pozu verdi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Slovak vücut geliştiricisi Michal Krizanek'i makamında kabul etti.

Pendarovski, başkent Üsküp'teki "Villa Vodno" Cumhurbaşkanlığı rezidansında gerçekleşen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

Krizanek ile bilek güreşi yaptığı sırada poz veren Pendarovski, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya vücut geliştirme şampiyonu Slovakyalı Michal Krizanek ile berabere kaldık. Uluslararası vücut geliştirme turnuvası kapsamında Makedonya Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'nun misafiri olarak Üsküp'te bulunan Krizanek ile bir araya gelme fırsatı buldum."