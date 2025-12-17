Kuzey Kutbu'ndaki Yüzey Hava Sıcaklıkları 1900'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Kuzey Kutbu'ndan manzaralar

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından salı günü yayınlanan yıllık rapora göre, Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar olan Kuzey Kutbu'ndaki yüzey hava sıcaklıkları 1900'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından salı günü yayınlanan yıllık rapora göre, Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar olan Kuzey Kutbu'ndaki yüzey hava sıcaklıkları 1900'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı.

Kuzey Kutbu Raporu'na göre, 2024 sonbaharı ve 2025 kışı Kuzey Kutbu bölgesinde özellikle sıcak geçerek sırasıyla kayıtlardaki en sıcak ve ikinci en sıcak dönemler olarak sıralandı.

Raporda ayrıca Kuzey Kutbu'nda son 10 yılın, kaydedilen en sıcak 10 yıl olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)