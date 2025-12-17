Haberler

Kuzey Kutbu'ndaki Yüzey Hava Sıcaklıkları 1900'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Kuzey Kutbu'ndaki Yüzey Hava Sıcaklıkları 1900'den Bu Yana En Yüksek Seviyeye Ulaştı
Güncelleme:
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin raporuna göre, Kuzey Kutbu'ndaki yüzey hava sıcaklıkları 1900'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı. 2024 sonbaharı ve 2025 kışı, bölgedeki en sıcak dönemler olacak.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından salı günü yayınlanan yıllık rapora göre, Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar olan Kuzey Kutbu'ndaki yüzey hava sıcaklıkları 1900'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından salı günü yayınlanan yıllık rapora göre, Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar olan Kuzey Kutbu'ndaki yüzey hava sıcaklıkları 1900'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı.

Kuzey Kutbu Raporu'na göre, 2024 sonbaharı ve 2025 kışı Kuzey Kutbu bölgesinde özellikle sıcak geçerek sırasıyla kayıtlardaki en sıcak ve ikinci en sıcak dönemler olarak sıralandı.

Raporda ayrıca Kuzey Kutbu'nda son 10 yılın, kaydedilen en sıcak 10 yıl olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)

