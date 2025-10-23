Kuzey Kore Yeni Hipersonik Füze Sistemini Başarıyla Test Etti

PYONGYANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin çarşamba günü önemli bir silah sistemini başarıyla test ettiğini bildirdi.

Haberde Pyongyang'dan kuzeydoğuya doğru fırlatılan iki hipersonik füze mermisinin, ülkenin Kuzey Hamgyong eyaletindeki hedef noktasını başarıyla vurduğu belirtildi. Hedef noktasının, eyaletin kuzeydoğusundaki Orang ilçesinde bulunan Kwesang Tepesi'ndeki yaylada bulunduğu kaydedildi.

Haberde, "Yeni silah sistemi, potansiyel düşmanlara karşı stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirlik ve etkinliğini artırmak amacıyla savunma kapasitesi geliştirme programı kapsamında test edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Diğer yetkililerle birlikte testlere nezaret eden Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon, yeni nesil silah sisteminin, Kuzey Kore'nin kendini savunma teknik kapasitesini istikrarlı şekilde geliştirdiğinin açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Pak, "Kuzey Kore'nin faaliyetleri açıkça savaş caydırıcılığını güçlendirmeyi sürdürme niteliğindedir ve bu faaliyetlerin amacı kendini savunmayı güçlendirmektir" dedi.