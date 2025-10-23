Haberler

Kuzey Kore Yeni Hipersonik Füze Sistemini Başarıyla Test Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, yeni bir silah sistemini başarıyla test ederek, savunma kapasitesini artırma amacını yineledi. İki hipersonik füze, Kuzey Hamgyong eyaletindeki hedefi başarıyla vurdu.

PYONGYANG, 23 Ekim (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin çarşamba günü önemli bir silah sistemini başarıyla test ettiğini bildirdi.

Haberde Pyongyang'dan kuzeydoğuya doğru fırlatılan iki hipersonik füze mermisinin, ülkenin Kuzey Hamgyong eyaletindeki hedef noktasını başarıyla vurduğu belirtildi. Hedef noktasının, eyaletin kuzeydoğusundaki Orang ilçesinde bulunan Kwesang Tepesi'ndeki yaylada bulunduğu kaydedildi.

Haberde, "Yeni silah sistemi, potansiyel düşmanlara karşı stratejik caydırıcılığın sürdürülebilirlik ve etkinliğini artırmak amacıyla savunma kapasitesi geliştirme programı kapsamında test edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Diğer yetkililerle birlikte testlere nezaret eden Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon, yeni nesil silah sisteminin, Kuzey Kore'nin kendini savunma teknik kapasitesini istikrarlı şekilde geliştirdiğinin açık bir kanıtı olduğunu söyledi.

Pak, "Kuzey Kore'nin faaliyetleri açıkça savaş caydırıcılığını güçlendirmeyi sürdürme niteliğindedir ve bu faaliyetlerin amacı kendini savunmayı güçlendirmektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kavak ağacının altında kalan adam hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.