Kuzey Kore lideri yeni roketatar sistemini dünyanın en güçlü saldırı silahı olarak niteledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 600 milimetre kalibreli yeni çok namlulu roketatar sistemini "dünyadaki en güçlü hedef odaklı saldırı aracı" olarak nitelendirerek ülkesinin askeri kapasitesini artıracak yeni stratejik planların sinyalini verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) yaklaşan 9. Kongresi öncesi, mühimmat fabrikası işçileri tarafından üretilen 50 yeni nesil roketatar sistemi, başkent Pyongyang'da düzenlenen törenle sergilendi.

Törende konuşan Kim, 600 milimetre kalibreli yeni çok namlulu roketatar sistemini "dünyadaki en güçlü hedef odaklı saldırı aracı" olarak niteleyerek bu silahın dünyada eşi benzeri olmadığını savundu.

Silahın yapay zeka teknolojisi ve gelişmiş güdüm sistemleriyle donatıldığını belirten Kim, sistemin hasım ülkelerin askeri altyapısını ve komuta merkezlerini tek seferde imha edebilecek kapasitede olduğunu öne sürdü.

Kim, ay sonunda yapılması planlanan parti kongresinde "öz savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik bir sonraki aşama planının" açıklanacağını duyurarak dış tehditlere karşı askeri güçlerini yükseltme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Ocak ayında bizzat lider Kim Jong-un'un katılımıyla test edilen ve yaklaşık 400 kilometre menzile sahip 600 milimetre kalibreli roketatarların, bu törenle birlikte tam kapasiteyle sahada konuşlandırılmaya hazır hale getirildiği değerlendiriliyor.

5 yılda bir kongre

Kuzey Kore'deki en yüksek karar alma organı kabul edilen ve her 5 yılda bir yapılan kongrede ekonomi, savunma ve diplomasi dahil, gelecek 5 yılın planları belirleniyor.

Parti delegelerini bir araya getiren, siyasi ve askeri önceliklerin belirlendiği kongrede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2026-2031 dönemi için beş yıllık planı açıklayacak.

Kim, Eylül 2025'teki açıklamasında, 2026 kongresinin "savunmada nükleer ve konvansiyonel kuvvetlerin eş zamanlı geliştirilmesi için teşvik politikası oluşturacağını" bildirmişti.