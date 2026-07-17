Kuzey Kore ve Çin, işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti

Kuzey Kore ve Çin'in, ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning liderliğindeki heyet başkent Pyongyang'a resmi ziyarette bulundu.

Heyet, Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın 65. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü.

Görüşmede, Kuzey Kore ve Çin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılık yinelendi.

Çin Başbakanı Li Çiang ve Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song, 11 Temmuz'da Pekin'de bir araya gelmişti.