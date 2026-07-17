Haberler

Kuzey Kore ve Çin, işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin heyetinin Pyongyang ziyareti kapsamında Kuzey Kore lideri Kim ile görüşen iki ülke, işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Kuzey Kore ve Çin'in, ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Vang Huning liderliğindeki heyet başkent Pyongyang'a resmi ziyarette bulundu.

Heyet, Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın 65. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ziyaret kapsamında Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü.

Görüşmede, Kuzey Kore ve Çin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki kararlılık yinelendi.

Çin Başbakanı Li Çiang ve Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song, 11 Temmuz'da Pekin'de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müslüman yolcunun alarmı havada kriz çıkardı! Polisten uçağa baskın

Müslüman yolcunun telefonundan yükselen ses uçağı karıştırdı
ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar çekildi, ortalık savaş alanına döndü

Görüntüler korkunç: Sokak ortasında kılıçlı kavga
Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de yeni dönem başlıyor

Otomobil alacaklar dikkat! Kritik değişiklik Meclis'te kabul edildi