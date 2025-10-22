Haberler

Kuzey Kore, Trump'ın Ziyaretinden Önce Kısa Menzilli Füzeler Fırlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzeler, ABD Başkanı Trump'ın Güney Kore'yi ziyaretinden günler önce fırlatıldı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin güneyindeki Junghwa bölgesinden yerel saatle 08.10'da birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Japon Denizi yönünde yaklaşık 350 kilometre mesafe katettiği ifade edilirken, denize düşüp düşmediğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Seul'un ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesi ülkeyi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore basınında, Kuzey Kore'nin, Trump'ın Güney Kore'yi ziyaretinden günler önce balistik füze fırlatmasına dikkati çekildi.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne 8 Mayıs'ta çok sayıda kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzeleri fırlatmıştı.

Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı

Evlerin üzerinden büyük gürültüyle geçtiler
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil

Altında ibre terse döndü: Saatler içerisindeki kayıp öyle böyle değil
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı

Evlerin üzerinden büyük gürültüyle geçtiler
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Devler Ligi'nde bozguna uğradı
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.