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Kuzey Kore, "dünyayı geride bırakma hedefiyle" nükleer varlıklarını artırma çabasında bulunacak

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'dünyayı geride bırakma' hedefiyle nükleer güçlerini genişletme taahhüdünü yineledi. Parti toplantısında nükleer silahlar, askeri egemenliğin özü ve savaşı caydırma stratejisinin temel taşı olarak tanımlandı.

Kuzey Kore'nin, "dünyayı geride bırakma" hedefiyle nükleer varlıklarını daha da artırma çabasında olacağı bildirildi.

Yonhap'ın Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre Kim, partisinin yılın ilk yarısını değerlendirdiği toplantıda ülkesinin silah kapasitesine ilişkin konuştu.

Toplantıda, Kuzey Kore'nin nükleer güçlerini genişletme taahhüdü yeniden teyit edildi ve bu güçler, ulusun "askeri egemenliğinin özü" ve "savaşı caydırma veya savaşma stratejisinin uygulanmasının temel taşı" olarak tanımlandı.

Toplantı sonrasında yayımlanan raporda, Kim'in "dünyayı geride bırakma hedefiyle, güçlü savunma varlıklarını artırmak için durmaksızın dinamik şekilde çalışma görevini ortaya koyduğu" belirtilerek, "Nükleer teknolojiyi temel alarak, daha kapsamlı, yenilikçi ve cesaret verici planlar, artan bir hızla hayata geçirilecek." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, "nükleer silah devleti konumunu tam olarak kullanmanın, çok yönlü olarak karmaşıklaşan öngörülemeyen uluslararası askeri ve siyasi durumla aktif ve güvenli şekilde başa çıkmanın en doğru ve benzersiz yolu" olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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