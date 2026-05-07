Haberler

Kuzey Kore, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadıklarını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığını açıkladı. ABD'nin Kuzey Kore'nin durumu ile ilgili suçlamalarını eleştiren Kim, nükleer silah sahipliği statülerinin dışarıdan gelen taleplerle değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olmadığını belirtti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) Taraf Devletlerin 11'inci Gözden Geçirme Konferansı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim, ABD ve bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin mevcut durumu ile egemenlik haklarını "asılsız suçlamalarla" sorguladığını savundu.

"Kuzey Kore'nin nükleer silaha sahip devlet statüsü, dışarıdan gelen söylemler ya da tek taraflı taleplerle değiştirilemez." ifadesini kullanan Kim, ülkesinin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin antlaşmaya taraf olmadığını vurguladı.

NPT'ye taraf olmayan 4 ülke var

İsrail, Hindistan ve Pakistan, NPT'ye hiç taraf olmamışken 1985'te antlaşmaya katılan Kuzey Kore, 2003'te tek taraflı çekildiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore, NPT'den çekilmesinin ardından ağır yaptırımlara maruz kalmıştı.

Bu 4 ülkenin de nükleer silaha sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü
Pezeşkiyan: Savaşı sonlandırmak için diplomasiye hazırız

Trump'ın beklediği mesaj geldi
Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar

Tutmasalar vuracaktı! Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar
Mauro Icardi'ye özel veda

Korktuğu başına geldi!