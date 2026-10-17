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Kuzey Kore'nin Zam-2.0 torpidosu yapay zeka güdümüyle su altında denendi

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Kuzey Kore, yapay zeka destekli Zam-2.0 torpido silah sisteminin 15 Ekim'de su altında başarıyla test edildiğini bildirdi. KCNA, testin rutin savunma faaliyetleri kapsamında yapıldığını ve donanmanın gelişiminde önemli bir değişimin habercisi olduğunu aktardı.

Kuzey Kore, yapay zeka destekli yeni tip torpido silah sistemini su altında başarıyla test ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde Zam-2.0 adı verilen yüksek hızlı hassas güdümlü torpido su altı silah sisteminin testinin 15 Ekim'de başarıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Testin, savunma alanındaki bilimsel araştırma enstitüleri tarafından yürütülen rutin faaliyetlerin bir parçası olduğu bildirilerek silahın hedef tespiti ve güdüm işlevlerinde yapay zeka kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca testin donanmanın mevcut gelişim sürecinde önemli bir değişimin habercisi olduğu değerlendirildi.

Kuzey Kore, 15 Ekim'de denizaltılardan fırlatılmak üzere tasarlanmış 2 tür stratejik seyir füzesini test ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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