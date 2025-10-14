Kuzey Kore'nin GPS Sinyal Bozma Eylemleri Güney Kore'deki Uçuşları Tehdit Ediyor

Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması nedeniyle onlarca Güney Kore uçağının, inişini iptal etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in haberine göre, Güney Kore'de Halk Gücü Partisi (PPP) milletvekili Park Jeong-hun'un ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması nedeniyle 2024'te 32, bu yıl eylül ayına kadar ise 14 uçağın inişini iptal etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanlığının uçuş verilerini ve GPS sinyal raporlarının kaynak gösterildiği açıklamada, "Kuzey Kore'nin GPS sinyallerini bozması, Güney Kore'ye karşı açık bir provokasyon ve uçuş güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." denildi.

Açıklamada, Seul'un 2035 yılına kadar Güney Kore yapımı bir GPS sisteminin kurulmasını hızlandırması ve Pyongyang'ın provokasyonlarını etkisiz hale getirmesi gerektiği vurgulandı.

GPS sinyal sorunu yaşayan uçakların bu kesintiyi hava trafik kontrolüne bildirmek, GPS kullanımını durdurmak ve yer tabanlı tesisleri kullanarak seyir yapmak zorunda olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu süreçte, yeniden yaklaşma ve diğer güvenlik prosedürleri gerekli olabilir, bu da yakıt tüketiminin artmasına ve uçuş sürelerinin uzamasına neden olabilir." ifadesi kullanıldı.

PPP milletvekili Kang Dae-sik ise daha önce yaptığı bir açıklamada, geçen yıl Güney Kore'ye ait bir insansız helikopterin, deniz sınırına yakın bir bölgede Kuzey Kore'nin GPS sinyal bozma saldırısı nedeniyle Sarı Deniz'e düştüğünü açıklamıştı.

Kang, Kuzey Kore'nin 2 Ekim 2024'ten 26 Ağustos 2025'e her gün, GPS sinyal bozma saldırıları yaptığını, bundan 4 bin 915 uçak ve 1000 geminin etkilendiğini öne sürmüştü.