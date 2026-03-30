Rusya: Kuzey Kore Liderinin Rusya Ziyareti Hala Gündemimizde

MOSKOVA, 30 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretinin hala gündemlerinde olduğunu söyledi.

Rudenko'nun Rusya'nın TASS Haber Ajansı'na verdiği röportaj cumartesi günü bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim'in ziyaretinin hala gündemlerinde olduğunu kaydeden Rudenko, ziyarete ilişkin tarihlerin diplomatik kanallar aracılığıyla koordine edileceğini belirtti.

Rudenko, üst düzey toplantıların ikili ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'den henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Xinhua