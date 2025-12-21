Haberler

Kuzey Koreli yetkiliden Japonya'nın "nükleer silahlanma girişimi engellenmeli" yorumu

Kuzey Kore, Japonya'nın nükleer silah edinme çabalarının durdurulması gerektiğini savunarak, Japon hükümetinin askeri hamlelerini tehlikeli buldu. Japon siyasilerin nükleer silahlanma yönündeki söylemleri, ülkenin saldırgan politikalarını ortaya koyuyor.

Kuzey Kore, Japonya'nın nükleer silah edinmeye yönelik girişimlerinin engellenmesi gerektiğini savundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Japonya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü'nün, Tokyo'nun "nükleer silahlara sahip olması" yönündeki söylemlere ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Açıklamada, Japonya'daki yeni kabinenin, önceki hükümetleri gölgede bırakan "son derece tehlikeli askeri hamleler" yaptığı öne sürüldü.

ABD'nin Güney Kore'ye nükleer denizaltı sahibi olma izni verdiğine dair haberlerin ardından, Japonya'da da benzer yönde söylemler gelmeye başladığına dikkat çekilen açıklamada, Japon siyasilerin bu ifadelerle ülkenin "saldırgan ve savaş yanlısı doğasını" gösterdiği iddia edildi.

Açıklamada tüm bu gelişmelerin, Japon yönetiminin kamuoyunun tepkisini ölçerek nükleer silahlanmanın önünü açmaya çalıştığını gösterdiği savunularak, uluslararası topluma Tokyo'nun bu yöndeki adımlarını engellemesi çağrısında bulunuldu.

Japonya'da nükleer silahlanma söylemi gündemde

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin güvenlik politikaları ekibinden bir yetkili, Tokyo'nun uzun süredir benimsediği nükleer karşıtı tutumunun değişmesi, ülkenin nükleer silahlara sahip olması gerektiğini söylemişti.

Hükümet kaynakları, daha önce iktidardaki Liberal Demokrat Partinin lideri Takaiçi'nin söz konusu ilkeleri yeniden ele almayı düşündüğünü açıklamıştı.

Japonya'nın nükleer politikasında değişiklik yapılması, ülkede tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor.

Kamuoyunun önemli bir kesimi, atom bombası saldırılarına maruz kalan tek ülke olmasının da etkisiyle barışçıl savaş sonrası nükleer karşıtı duruşu benimsiyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
