Kuzey Kore'den ABD'ye Net Mesaj: Nükleer Statü Kabul Edilmeli

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Kuzey Kore'nin üst düzey yetkilisi Kim Yo Jong, ABD'nin ülkesinin nükleer silah sahibi statüsünü kabul etmemesi durumunda, iki ülke arasındaki olası görüşmelerin sadece bir 'umut' olarak kalacağını ifade etti.

PYONGYANG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong, Washington, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi ülke statüsünü ve değişen jeopolitik dengeleri kabul etmezse, Kuzey Kore ve ABD arasında olası bir görüşmenin ABD tarafının bir "umudu" olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiği habere göre Kim, bu ifadeleri pazartesi günü bir basın açıklamasında dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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