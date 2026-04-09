Kuzey Kore'de Neolitik ve Bronz Çağ'a ait tuz üretim tesislerinin kalıntıları bulundu

Kuzey Kore'nin Nampho şehrinde yapılan kazılarda, Neolitik Çağ'dan Bronz Çağ'a kadar uzanan döneme ait tuz üretim ve depolama tesislerinin kalıntıları bulundu. Araştırmalar, bu kalıntıların 5 bin yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koydu.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Sosyal Bilimler Akademisindeki araştırmacılar, Nampho'nun Onchon ilçesinde kazı çalışmaları gerçekleştirdi.

Burada, 5 bin ila 5 bin 500 yıl öncesine ait bazı arkeolojik kalıntılar bulan araştırmacılar, yapılan analizler sonucunda bunların tuz depolama ile işleme tesislerine ait olduğunu tespit etti.

Ayrıca, bölgede bulunan bir çömlek parçasına dayanılarak kalıntıların Neolitik Çağ'dan Bronz Çağ'a kadar uzanan bir dönemde faaliyet gösteren bir tesise ait olduğu belirlendi.

Kuzey Kore Arkeoloji Derneği, bu kalıntıların Pyongyang merkezli Taedong Nehri'nin havzasının yakınlarındaki bölgelerin "medeniyetin beşiği olduğunu kanıtladığını" belirtti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
