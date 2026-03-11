Haberler

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınayarak, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladığını bildirdi.

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in "saldırgan eylemlerini" şiddetle kınayarak, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pyongyang yönetiminin Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin tutumunu basın mensuplarına değerlendirdi.

Sözcü, "İran'a yasa dışı saldırılarla bölgesel barışı ve güvenlik temellerini yerle bir eden, dünya çapında istikrarsızlığı tırmandıran ABD ve İsrail'in saldırgan eylemlerini ciddi endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İran'da Mücteba Hamaney'in yeni lider seçilmesiyle ilgili olarak Sözcü, İran halkının lider seçme hakkını ve tercihini saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Sözcü ayrıca, ilgili ülkenin "siyasi sistemini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahil olan, sosyal sistemini devirme girişimini açıkça savunan her türlü tehdidin ve askeri eylemin" dünya çapında eleştiriyi hak ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Yamal'ın dün gece yapamadığı şeyi duyunca hayret edeceksiniz

Dün gece kabusu yaşadı
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı