Kuzey Kore, ABD'nin seyahat yasağı listesinde yer almamasını önemsemiyor

Kuzey Kore, ülkenin, ABD'nin seyahat yasağı listesine dahil edilmemesiyle ilgilenmediğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla 12 ülkeyi kapsayan seyahat yasağı listesine dahil edilmediği hatırlatılarak, bunun, Washington'ın Pyongyang ile diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla izlediği "havuç politikasının" bir yansıması olabileceği öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin listeye alınmamasının teknik mi yoksa siyasi mi bir neden taşıdığına yalnızca ABD'nin açıklık getirebileceği belirtilen haberde, "Ancak açık olan bir gerçek var ki ABD'ye giriş meselesiyle en ufak ilgimiz yok." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Kuzey Kore'nin listeye kasıtlı olarak dahil edilmemiş olabileceği ancak bunun ne bir sevinç kaynağı ne de bir önem arz ettiği vurgulandı.

Trump'ın dün imzaladığı, 12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahatinin yasaklanmasına ilişkin kararnamede, Kuzey Kore ve Rusya listede yer almamıştı.

Kararname kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.