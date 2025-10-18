Haberler

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimleri İçin Kampanya Tamamlandı

Güncelleme:
KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde ana muhalefet partisi CTP'nin Genel Başkanı Tufan Erhürman, 'Tufan Erhürman'la Yeni Dönem' yürüyüşüyle kampanyasını sonlandırdı. Yürüyüş, Lefkoşa'da büyük katılımla gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim kampanyasını tamamladı.

CTP örgütleri tarafından düzenlenen "Tufan Erhürman'la Yeni Dönem" yürüyüşü başkent Lefkoşa'da yapıldı.

CTP Genel Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Erhürman'ın da katıldığı yürüyüş, Dereboyu Caddesi'nden başlayarak Eski Meclis Binası önünde son buldu.

CTP bayrakları ile Erhürman'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, zaman zaman sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.

Erhürman'ın kampanyası, 24 Eylül'de Lefkoşa'da düzenlenen mitingle başlamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
