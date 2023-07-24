Kuzey Irak'ta Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can Şehit Oldu

KUZEY Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit oldu. Acı haber, memleketi Osmaniye'deki ailesine verildi.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can şehit oldu. Mehmet Can'ın acı haberi, memleketi Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin babasının evine ve Karaca Caddesi'ndeki evlere Türk bayrakları asıldı. 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar da şehit evine gelerek anne Fatma ve baba İlhan Can'a başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.