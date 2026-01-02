Haberler

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, seferlerin iptali hakkında resmi açıklama yaptı.

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
