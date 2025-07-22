Kuzey Dakota'da Yolcu Uçağı B-52 ile Çarpışmaktan Kıl Payı Kurtuldu

LOS ANGELES, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde bir yolcu uçağı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağıyla havada çarpışmayı önlemek için "agresif manevra" yapmak zorunda kaldı.

Pazartesi günü basında yer alan haberlere göre, SkyWest Airlines tarafından işletilen Delta Connection uçağı, cuma günü Minneapolis'ten Minot Uluslararası Havalimanı'na giderken kazayı kıl payı atlattı.

Washington Post'a göre hava trafik kontrolünden iniş izni alan uçak, uçuş yolunda B-52 bombardıman uçağının görünmesi üzerine manevra yapmak zorunda kaldı.

Instagram'da yayımlanan ve Storyful tarafından doğrulanan bir videoda pilot, yolculara B-52'nin yakın bir rotada olduğunu açıklıyor. Havada çarpışmayı önlemek için yaptığı ani ve "agresif manevra" için özür dileyen pilot, diğer uçakla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söylüyor.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü, yerel Minot Daily News gazetesine verdiği demeçte olayla ilgili haberlerin farkında olduklarını ve an itibarıyla olayı araştırdıklarını söyledi. Sözcü, Minot Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki Minot Hava Kuvvetleri Üssü'nde bir B-52'nin cuma akşamı Kuzey Dakota Eyalet Fuarı'nın üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini de doğruladı.