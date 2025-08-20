Kuzey Carolina'da Erin Kasırgası Sebebiyle Zorunlu Tahliye Emri

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine zorunlu tahliye emri verilmiş olup, şiddetli sel uyarısı yapılmıştır.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildiği bildirildi.

ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgasına hazırlanırken, Kuzey Carolina'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildiği duyuruldu.

Adada şiddetli sel uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.

Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgasının karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.

