ABD Savaş Uçakları, Alaska Hava Savunma Sahasında Tespit Edilen 5 Rus Uçağını Uzaklaştırdı

SAN FRANCİSCO, 20 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde 5 Rus uçağının tespit edildiğini ve uçaklara bölgeden çıkana kadar eşlik edildiğini duyurdu.

Komutanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada, uçakları önlemek ve bölgeden ayrılıncaya kadar uçaklara eşlik etmek üzere iki F-16 savaş uçağı, iki F-35 savaş uçağı, bir E-3 hava erken uyarı ve kontrol uçağı ve dört KC-135 yakıt ikmal tanker uçağının görevlendirildiği belirtildi.

Rusya'ya ait uçakların, uluslararası hava sahasında kaldığı ve ABD veya Kanada'nın hava sahasına girmediği kaydedilen açıklamada, bölgede bu uçuşların sık sık gerçekleştiği ve tehdit olarak görülmediği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua