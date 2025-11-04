Haberler

Kuzey Akım Sabotajı Şüphelisi Serhii Kuznietsov Açlık Grevine Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım gaz boru hatlarının sabote edilmesi suçlamasıyla İtalya'da tutuklu bulunan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov, işkenceye maruz kaldığını belirterek açlık grevine başladı. Avukatı, müvekkilinin sağlık koşullarının kötüleştiğini ve temel haklarına saygı gösterilmesini talep etti.

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını Eylül 2022'de sabote etmek suçlamasıyla İtalya'da tutuklu bulunan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'un açlık grevine başladığı bildirildi.

Kuzey Akım gaz boru hatlarını sabote etmek suçlamasıyla 21 Ağustos'ta İtalya'nın Rimini kentinde gözaltına alınan 49 yaşındaki Kuznietsov, Almanya'ya iadesine yönelik yargı süreci devam ettiği için ülkede tutuklu bulunuyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kuznietsov'un avukatı Nicola Canestrini basına yaptığı açıklamada, aylardır İtalya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutulan müvekkilinin 31 Ekim'den bu yana temel haklarına saygı gösterilmesini talep etmek için yemek yemeyi reddettiğini açıkladı.

Canestrini, müvekkilinin tutuklandığı ağustostan bu yana, sağlık koşullarıyla uyumlu bir beslenme alamadığını ileri sürdü.

Bunun Kuznietsov'un fiziksel durumunun kötüleşmesine yol açtığını söyleyen Canestrini, "Bir tutuklunun açlık grevine başlaması yalnızca bireysel değil, çok daha geniş bir sorunun habercisidir. Kimse, en temel haklarının tanınması için böylesine aşırı yollara başvurmak zorunda bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Avukat Canestrini, cezaevi yönetimi ile Adalet Bakanlığı'ndan anayasal ve uluslararası ilkelere uygun koşulların derhal sağlanması için acil müdahale talep ettiğini aktardı.

İtalya'da yakalanan Ukraynalı şüphelinin, Almanya'ya iadesine ilişkin yargı süreci devam ediyor

Kuzey Akım sabotajının şüphelisi Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Bologna Mahkemesi, eylül ayında Kuznietsov'un, Almanya'ya iadesi kararı vermiş ancak savunma tarafının itirazı üzerine İtalyan Yargıtayı, ekim ayında bu kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyaya yeniden bakan Bologna Mahkemesi son olarak 27 Ekim'de bir kez daha Kuznietsov'un Almanya'ya iadesi yönünde karar almış, Avukat Canestrini bu karara da itiraz edeceklerini belirtmişti.

Kuznietsov'un, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddia edilmişti.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.