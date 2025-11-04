Kuzey Akım Sabotajı Şüphelisi Serhii Kuznietsov Açlık Grevine Başladı

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarını Eylül 2022'de sabote etmek suçlamasıyla İtalya'da tutuklu bulunan Ukraynalı eski asker Serhii Kuznietsov'un açlık grevine başladığı bildirildi.

Kuzey Akım gaz boru hatlarını sabote etmek suçlamasıyla 21 Ağustos'ta İtalya'nın Rimini kentinde gözaltına alınan 49 yaşındaki Kuznietsov, Almanya'ya iadesine yönelik yargı süreci devam ettiği için ülkede tutuklu bulunuyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kuznietsov'un avukatı Nicola Canestrini basına yaptığı açıklamada, aylardır İtalya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutulan müvekkilinin 31 Ekim'den bu yana temel haklarına saygı gösterilmesini talep etmek için yemek yemeyi reddettiğini açıkladı.

Canestrini, müvekkilinin tutuklandığı ağustostan bu yana, sağlık koşullarıyla uyumlu bir beslenme alamadığını ileri sürdü.

Bunun Kuznietsov'un fiziksel durumunun kötüleşmesine yol açtığını söyleyen Canestrini, "Bir tutuklunun açlık grevine başlaması yalnızca bireysel değil, çok daha geniş bir sorunun habercisidir. Kimse, en temel haklarının tanınması için böylesine aşırı yollara başvurmak zorunda bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Avukat Canestrini, cezaevi yönetimi ile Adalet Bakanlığı'ndan anayasal ve uluslararası ilkelere uygun koşulların derhal sağlanması için acil müdahale talep ettiğini aktardı.

İtalya'da yakalanan Ukraynalı şüphelinin, Almanya'ya iadesine ilişkin yargı süreci devam ediyor

Kuzey Akım sabotajının şüphelisi Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Bologna Mahkemesi, eylül ayında Kuznietsov'un, Almanya'ya iadesi kararı vermiş ancak savunma tarafının itirazı üzerine İtalyan Yargıtayı, ekim ayında bu kararı bozmuştu.

Yargıtay'ın geri gönderdiği dosyaya yeniden bakan Bologna Mahkemesi son olarak 27 Ekim'de bir kez daha Kuznietsov'un Almanya'ya iadesi yönünde karar almış, Avukat Canestrini bu karara da itiraz edeceklerini belirtmişti.

Kuznietsov'un, Eylül 2022'de Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına patlayıcı yerleştiren bir grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu iddia edilmişti.

Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak sabotajı gerçekleştirdikleri ve patlayıcılarla 26 Eylül 2022'de her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri öne sürülmüştü.