Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı (2) - Haberler

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Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Kuzenini sokakta öldüren şüpheli yakalandı (2)

ARKADAŞLARI DA GÖZALTINA ALINDINiğde'de, sokak ortasında tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren Mustafa Beşlik'in (27) kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları S.K. ve O.B. da gözaltına alındı.

ARKADAŞLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Niğde'de, sokak ortasında tartıştığı kuzeni Battal Kılınç'ı pompalı tüfekle öldüren Mustafa Beşlik'in (27) kaçmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşları S.K. ve O.B. da gözaltına alındı. Beşlik ile arkadaşları, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Niğde Güncel Haberler

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