Kuzenini öldüren TIR şoförü serbest bırakıldı

Bursa'da kuzeni Bayram Uras'ın otomobiliyle TIR'ına arkadan çarparak ölümüne neden olan Uğur Can Uras serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.