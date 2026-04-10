Adana'da kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.M. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Olayın detayları yargı sürecinde ortaya çıkacak.

Güzelevler Mahallesi'nde 18 Mayıs 2025'te tartıştığı D.M'yi (22) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan Suriyeli M.M. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü M.M'nin kuzeni D.M. ile Güzelevler Mahallesi'ndeki ikametinde akşam vakti bir araya geldiği belirtildi.

D.M'nin kardeşi C.M'nin de eve gelip uyuduğu sırada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada M.M'nin mutfaktan aldığı bıçakla D.M'yi öldürerek evden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık M.M, iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
