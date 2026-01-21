Haberler

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin cezası belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren Onur Altan, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Şerife Altan ise, 15 yıl hapis cezasıyla ceza aldı. Olayda iki kişi de yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklu sanık ile eşinin cezası belli oldu.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Beytullah Soylu'nun yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı mütalaasında, tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Maktulün yakınları ve avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını sanıkların tahliyesini, mümkün değilse adli kontrol verilmesini talep etti.

Karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Onur Altan'ın maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, Özcan S.'ye karşı "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, Bekir S.'ye karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Şerife Altan'ın, maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 15 yıl, Özcan S.'ye karşı aynı suçtan 7 yıl 6 ay, Bekir S.'ye karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Olay

Beytullah Soylu idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile 23 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan Bekir Ö. ve Özcan S. yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan Beytullah Soylu'nun kuzeni Onur Altan, suç aleti tüfekle saklandığı evde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Onur Altan (25) ve eşi Şerife Altan (21) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan