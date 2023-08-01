Kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kuyuya düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Mahsen Mahallesi'nde yaklaşık bir metre derinliğindeki üstü açık boş kuyuya düşen keçiyi gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halat yardımıyla keçiyi mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan keçi, daha sonra sahibine teslim edildi. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 'Kuyu içerisinde bulunan keçi ekiplerimiz tarafından sağ olarak kurtarılmış olup, çevrede kimse olmadığından İtfaiye Müdürlüğümüze getirilerek kontrol altına alınmıştır. İlçe Tarım Müdürlüğü ile irtibat kurularak kulak küpe numarasından sahibinin bilgilerine ulaşılarak keçi teslim edilmiştir. İtfaiye Müdürlüğü personelimize gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.'