KUYUMCUDAKİ BİLEZİK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Isparta'da bir kuyumcudan 25 bin lira değerinde bileziği çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ü.B. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 8 Nisan günü Kutlubey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. 25 bin lira değerinde bileziğin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu çalışanları polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kuyumcudaki kalabalıktan istifade eden bir kadının bileziği el çabukluğuyla cebine koyup, uzaklaştığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan kamera incelemeleri ve çalışmalar sonucu şüphelinin Ü.B. olduğu belirlendi. Ü.B. yakalanırken, çaldığı bilezik de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.B. dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, tezgahtarın masa üzerine bıraktığı bileziği montunun cebine koyup uzaklaştığı yer aldı. (DHA)