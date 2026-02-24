Haberler

Dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını görüp kaçtı

Güncelleme:
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygun girişimi sonrası kaçan S.C.Ş. ve ona yardım eden H.G. polis tarafından yakalandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kuyumcuda soygun girişimi sonrası kaçan şüpheli S.C.Ş. ve ona yardım ettiği öğrenilen H.G., polis ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrası, Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı.

MALATYA,

