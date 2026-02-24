Dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını görüp kaçtı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kuyumcu soygun girişimi sonrası kaçan S.C.Ş. ve ona yardım eden H.G. polis tarafından yakalandı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kuyumcuda soygun girişimi sonrası kaçan şüpheli S.C.Ş. ve ona yardım ettiği öğrenilen H.G., polis ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrası, Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı.
