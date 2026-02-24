Dükkanına girdiği kuyumcunun çığlıkla panik butonuna bastığını görüp kaçtı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kuyumcuda soygun girişimi sonrası kaçan şüpheli S.C.Ş. ve ona yardım ettiği öğrenilen H.G., polis ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrası, Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı.

MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı