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Kuyumcu Soygunu Girişiminde Yakalanan Kadın Şüpheli, Motokuryelik Yapmaya Devam Ediyor

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SULTANGAZİ'de, erkek arkadaşıyla kuyumcuya soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan kadın şüpheli, 2022 yılında, yaptığı kazanın ardından motokuryelik yapmaya devam ettiğini DHA muhabirine anlatan Merve Öznur Hüseynova çıktı.

SULTANGAZİ'de, erkek arkadaşıyla kuyumcuya soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan kadın şüpheli, 2022 yılında, yaptığı kazanın ardından motokuryelik yapmaya devam ettiğini DHA muhabirine anlatan Merve Öznur Hüseynova çıktı.

Olay, Cuma günü sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycanlı Öznur Hüseynova (22) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Enes Erdoğan (27), bir kuyumcu dükkanına girdi. Erdoğan, yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultarak kuyumcuyu soymaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaf durumu fark ederek kuyumcuya girdi. Silahlı şüphelileri etkisiz hale getiren esnaf, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Şüpheli çiftin verdiği ifadede, evlenmek için para bulamadıklarını, bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 YIL ÖNCE DHA'YA KONUŞMUŞTU

Soygun girişiminde bulunan Merve Öznur Hüseynova, 2022 yılında, motokuryelik yaptığı sırada DHA muhabirine yaşadığı zorlukları anlatmış ve erkeklere meydan okumuştu. Yaptığı trafik kazasının ardından motokuryelik yapmaya devam ettiği söyleyen Hüseynova, 2 yıl önce verdiği röportajda, "Motosiklet tutkunu olduğum için 1 yıl önce motokurye olarak çalışmaya başladım. Başta ailem olmak üzere birçok kişi bana karşı çıktı. Babam, 'Bu erkek işi, sen niye kurye olmak istiyorsun? Git doğru düzgün bir iş bul, çalış' dedi. Benim için en kolay iş kuryelik. Sürekli geziyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. İnsanlarla konuşmak, arkadaşlık yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Bazı siparişlere gittiğimde müşteriler şaşırıp, farklı tepkiler veriyor. 'Aferin' diyenler de oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Çok sık kaza yapmıyorum. Bir kez kaza yaptım. O kazanın halen üzerimde korkuları kaldı. Ailem yine, mesleğe devam etmeme karşı çıktı. Ben onları ikna ederek, devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

DHA Polisiye Suç Kaza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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