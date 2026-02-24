4 altın bileziği gasbeden şüpheli, üzerine kilitlenen dükkanın kapısını kırıp kaçtı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcu dükkanında çalışanı tabancayla tehdit ederek 4 altın bilezik çalan B.C. isimli şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YAKALANDI
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde girdiği kuyumcu dükkanında çalışanı tabancayla tehdit edip, 4 altın bileziği gasbeden şüpheli B.C., polis tarafından yakalandı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüphelinin saklandığı yeri de kısa sürede tespit etti. Ekiplerin yaptığı baskında B.C., olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve gasbettiği altın bileziklerle gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Haber: Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI - Kamera: ADANA,