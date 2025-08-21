Kuyucak'ta Su Hattı Açma Çalışmasında Göçük: 1 Ölü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı açmak isteyen bir kişi, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Ahmet Güney'in kazı yaptığı alanda meydana gelen olay sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde arazilerinde su hattı açmak isterken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi'ndeki arazilerinde iş makinesiyle su hattı açmak için kazı yapan Ahmet Güney (43) toprak altında kaldı.
Haber verilmesiyle bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Güney'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel