İzmir'in Balçova ilçesinde, etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir balık-ekmek teknesi yan yattı. Vidanjör yardımıyla teknedeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

Kuvvetli lodos balık-ekmek teknesini yan yatırdı

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde, etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir balık-ekmek teknesi yan yattı. Vidanjör yardımıyla teknedeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de dün akşamdan bu yana kuvvetli lodos ekili oluyor. Lodos nedeniyle denizde oluşan sert dalgalar, Balçova ilçesi İnciraltı sahilinde kıyıya bağlı olan balık- ekmek teknesini gece saatlerinde yan yatırdı. Tekne sahipleri tarafından çağırılan vidanjör ile tekne içerisindeki suyu tahliye etme çalışmaları aralıksız sürüyor.

"Bakımlarımızı yaptırıp işimizin başına döneceğiz"

Yaklaşık 40 yıldır teknede balık-ekmek işi yaptıklarını belirten tekne sahibi Semih Üçkardeşler, "Teknede balık-ekmek işi yapıyoruz. Gece tekneyi bıraktık, sabah geldiğimizde bu şekildeydi. Aşırı fırtına nedeniyle bayağı bir zararımız oldu. Teknemizi kurtardıktan sonra bakımlarımızı yaptırıp tekrardan işimizin başına döneceğiz" dedi.