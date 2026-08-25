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Kuveyt ve Pakistan Dışişleri Bakanları Görüştü

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Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar iki ülke arasındaki işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar iki ülke arasındaki işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sabah, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ele alınırken, mevcut ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.

Bakanlar ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları görüştü.

Görüşmeye dair detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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