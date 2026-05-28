Kuveyt'ten İran'a füze ve İHA saldırılarına kınama

Kuveyt, İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) topraklarına düzenlenen saldırıları "şiddetle" kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırıların Kuveyt'in egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, sivillerin can güvenliği ile altyapıya doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt'in, İran'ın füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıları "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

İran'dan düzenlenen saldırının tehlikeli bir tırmanış olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların, bölgesel güvenlik ve istikrarı korumayı amaçlayan diplomatik çabaları baltaladığı aktarıldı.

İran'ın saldırıları derhal ve şartsız olarak durdurmasının talep edildiği açıklamada, Kuveyt'in egemenliğini hedef alan İran saldırılarının uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açık bir şekilde ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Kuveyt'in güvenliğini korumak, topraklarını ve hayati tesislerini her türlü saldırı veya tehdide karşı savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
