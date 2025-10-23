Haberler

Kuveyt'ten İsrail'e İhlal Tepkisi

Güncelleme:
Kuveyt, İsrail Meclisi'nde Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarının kabul edilmesini uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma bu yasa dışı uygulamaların durdurulması çağrısında bulundu.

Kuveyt, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin ilhakını öngören tasarının İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesinin uluslararası hukuk kararlarının açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımı, İsrail yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan ve meşru olmadığını vurgulayan 2234 sayılı karar da dahil olmak üzere ilgili uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının açık bir ihlali olarak nitelendirildi.

Bakanlık, uluslararası toplum ve BMGK'ya bu yasa dışı uygulamaların durdurulması, işgalin barış ve iki devletli çözüm fırsatını baltalayan yayılmacı politikalarını engellenmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısını yineledi.

Kuveyt ayrıca "Filistinli kardeşlerini ve onların 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma konusundaki meşru hakkını destekleyen" tutumunun altını çizdi.

İsrail Meclisinde, biri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen tüm yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin, diğeri ise Maale Adumim yerleşiminin İsrail'e ilhakı olmak üzere iki tasarı oylanmış ve kabul edilmişti.

İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilen ve sembolik öneme sahip olan tasarıların yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel
