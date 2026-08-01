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Kuveyt'ten, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarına tepki

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın hayati öneme sahip tesisleri hedef alan saldırılarını sürdürmesini şiddetle kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın hayati öneme sahip tesisleri hedef alan saldırılarını sürdürmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Kuveyt'e yönelik devam eden düşmanca saldırılarında hayati öneme sahip birkaç tesisin yanı sıra Bubiyan Adası'ndaki sivil bir şirkete ait araçları hedef aldığı belirtildi.

İran'ın söz konusu saldırıları insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, " İran'ın bu saldırıları, Kuveyt'in egemenliğini açık şekilde ihlal ettiği gibi güvenlik ve istikrarını da tehdit ediyor." denildi.

Açıklamada, İran kaynaklı saldırıların uluslararası hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının ihlali niteliğinde olduğu vurgulandı.

Kuveyt'i doğrudan hedef alan bu saldırıların, bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalayarak gerilimleri artıran düşmanca bir tutumu sürdürme kararlılığını yansıttığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuveyt devletinin egemenliğini korumak, güvenliğini, çıkarlarını ve kaynaklarını güvence altına almak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma konusunda meşru hakkını saklı tuttuğunu yineliyoruz."

Kuveyt Savunma Bakanlığı, bu sabah Kuveyt hava sahasında düşman İHA'larının tespit edildiği ve bunların müdahale sonucu etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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