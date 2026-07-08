Haberler

Kuveyt'ten, İran'ın düzenlediği hava saldırılarına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, bu saldırıların egemenlik ihlali ve güvenliğe doğrudan tehdit olduğunu açıkladı. Açıklamada, BM Şartı ve Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını en sert ifadelerle kınayarak, bu saldırıların Kuveyt'in egemenliğinin açık ihlali ve güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu açıkladı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran tarafından sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların, Kuveyt'in egemenliğinin açıkça ihlali olduğu belirtilerek, "ülke güvenliği, istikrarı ile vatandaşlarının ve topraklarında ikamet edenlerin emniyetine doğrudan bir tehdit teşkil ettiği" vurgulandı.

Saldırılarla "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve 2817 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ihlal edildiği" ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgede ve uluslararası düzeyde huzur çabalarının baltalandığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 64'üncü duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 64'üncü duruşma
Bir gecede tüm şehrin kabusu oldu: 16 yaşındaki çocuk 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiyi soydu!

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4 İŞ YERİ, 1 EV VE 1 CAMİYİ SOYDU
Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada üçüncü gün

Tanju Özcan'ın 263 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava bugün
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil

Dünya bu görüntülerdeki detayı konuşuyor: Alışılmadık bir durum