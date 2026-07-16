Kuveyt ordusu: İran'ın düzenlediği İHA saldırılarında bir dizi kritik tesis zarar gördü

Kuveyt ordusu, İran'ın sabah saatlerinden itibaren kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda bir dizi kritik altyapı tesisinin zarar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren ülke hava sahasında tespit edilen 32 kamikaze İHA'ya müdahale edildiğini belirtti.

İran saldırılarının, ülkedeki kritik tesisleri hedef aldığını kaydeden Atvan, müdahale sırasında şarapnel parçalarının düşmesi sonucu bazı yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldiğini ifade etti.

Atvan, saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, Silahlı Kuvvetlerin teyakkuz ve daima hazır olma anlayışıyla görev ve sorumluluklarını ifa ettiğini vurguladı.