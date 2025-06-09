Kuveyt'te Gulf Air Uçağı Bomba İhbarı Üzerine Acil İniş Yaptı

Kuveyt'te Gulf Air Uçağı Bomba İhbarı Üzerine Acil İniş Yaptı
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Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Gulf Air uçağı, bomba ihbarı nedeniyle acil bir duruma geçti. Tüm yolcular güvenli şekilde tahliye edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

KUVEYT, 9 Haziran (Xinhua) -- Gulf Air'e ait bir uçak bomba ihbarı üzerine Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından pazar günü yapılan açıklamada, tüm yolcuların tahliye edildiği ve bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, GF213 sefer sayılı uçağın varışta tam güvenlik kontrolünden geçirildiği ve Kuveyt İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak acil durum prosedürlerinin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdullah Al Rajhi, olayın havaalanı operasyonlarını etkilemediğini ve uçuşların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Güvenlik ekipleri, standart acil durum prosedürleri doğrultusunda uçağı kapsamlı bir şekilde kontrol etti ve yolcular önlem olarak uçaktan çıkarıldı.

Yetkililer, bomba tehdidinden sorumlu kişinin gözaltına alındığını doğrulayarak yasal işlemler ve ayrıntılı soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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