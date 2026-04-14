Kuveyt'te 2.182 Kişinin Vatandaşlığı İptal Edildi

Kuveyt'te aralarında Arap dünyasında büyük tanınırlığa sahip İslam davetçisi vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu 2 bin 182 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı bildirildi.

Söz konusu karar, Kuveyt resmi gazetesinde yayımlandı.

Emirlik kararnamesinde, çoğunluğu evlilik gibi çeşitli yollarla sonradan vatandaşlık kazanan 2 bin 182 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiği belirtildi.

Vatandaşlıktan çıkarılanlar arasında Arap dünyasında büyük tanınırlığa sahip ünlü vaiz Nebil el-Avadi'nin de bulunduğu aktarıldı.

Avadi, kararın ardından ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Her halimize hamdolsun. Allah'tan geldik, O'na döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılma gerekçelerine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.

Arap ülkelerini Gazze'ye destek vermemekle eleştirmişti

Avadi, son dönemde sosyal medyada, Arap ülkelerinin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek olmamasını eleştiren söylemleriyle gündeme gelmişti.

Kuveyt'te 1970 yılında doğan ve "vatansızlar (biduun)" olarak bilinen kesime mensup Avadi, 1998'de vatandaşlık almış, 2014'te alınan bir kararla vatandaşlıktan çıkarılmış, 2018'de ise yeniden Kuveyt vatandaşı olmuştu.

Kuveyt'te doğup yaşamalarına rağmen devlet tarafından vatandaşlık verilmeyen bedevi kökenli bazı gruplar, toplumda "vatansızlar (biduun)" olarak adlandırılıyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Kuveyt'te, 1961'deki bağımsızlık sonrası yapılan nüfus kayıtları sırasında sisteme dahil olmayan bazı kabileler ya da göçebe topluluklardan oluşan "vatansızlar"ın sayısının 100 bini aştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
İsrail okul yollarını kapattı, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu

Boğaz düğümleyen görüntü
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında

Türkiye'yi sarsan dosya raftan indi, kritik isimler gözaltına alındı
6 Milyon Dolarlık Şok İddia! Sophie Rain: Charlie Kirk ölmeden önce gönderdi

Bu kez ölen birini ifşaladı
Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü! Rakibinin elmacık kemiğini kıran futbolcu tutuklandı

Türk futbolunun neden gelişmediğini anlatan görüntü

Çocukluk itirafı olay oldu! Aleyna Tilki: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim

Olay itiraf: 8 yaşındayken aldatmayı öğrendim