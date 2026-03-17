Kuveyt'te şarapnellerin isabet ettiği ambulans merkezinde 2 sağlık çalışanı yaralandı

Kuveyt'te bir ambulans merkezine şarapnellerin isabet etmesi sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki ambulans merkezlerinden birine şarapnellerin isabet ettiğini belirtti.

Olayda, acil sağlık ekiplerinden 2 kişinin yaralandığını belirten Sened, her iki yaralının da sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, söz konusu sağlık çalışanlarının görev merkezlerinde bulundukları sırada olaya maruz kaldıkları ifade edildi.

Olayın ardından acil müdahale ekiplerinin hızla devreye girdiği, yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı ve gerekli tetkik ve tedavilerinin tamamlanması için yakınlardaki bir hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.