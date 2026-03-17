Haberler

Kuveyt'te şarapnellerin isabet ettiği ambulans merkezinde 2 sağlık çalışanı yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt'te bir ambulans merkezine yapılan şarapnel saldırısı sonucu iki sağlık çalışanı yaralandı. Yaralıların durumu stabil, acil müdahale ekipleri olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki ambulans merkezlerinden birine şarapnellerin isabet ettiğini belirtti.

Olayda, acil sağlık ekiplerinden 2 kişinin yaralandığını belirten Sened, her iki yaralının da sağlık durumunun stabil olduğunu aktardı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, söz konusu sağlık çalışanlarının görev merkezlerinde bulundukları sırada olaya maruz kaldıkları ifade edildi.

Olayın ardından acil müdahale ekiplerinin hızla devreye girdiği, yaralılara olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı ve gerekli tetkik ve tedavilerinin tamamlanması için yakınlardaki bir hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler