Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuveyt'te 6 ABD askerinin öldüğü saldırı öncesi uyarıların göz ardı edildiği iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CBS News, İran'ın Kuveyt'teki ABD komuta merkezine düzenlediği ve 6 askerin öldüğü dron saldırısı öncesi zayıf tahkimat uyarılarının göz ardı edildiğini iddia etti. Saldırıya tanık olan Ramsbottom, yeterli savunma planlanmadığını ve ilk yardım istasyonu olmadığını öne sürdü.

İran'ın mart ayında Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alan ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırısı öncesi, komuta merkezindeki yetkililerin zayıf tahkimatlara ilişkin uyarıları göz ardı ettiği iddia edildi.

Cbs News'un haberinde, İran'ın Kuveyt'te Şuayba Limanı'ndaki komuta merkezini hedef alan ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği dron saldırısına ilişkin iddialara yer verildi.

Söz konusu saldırıya şahit olan ABD ordusundan Binbaşı Stephen Ramsbottom, komuta merkezindeki üst düzey askeri yetkililerin saldırı öncesinde dron savunması için yeterli planlama yapmadıklarını iddia etti.

Yetkililerin zayıf tahkimatlara ilişkin uyarıları göz ardı ettiklerini ve komuta merkezinde doktor ya da ilk yardım istasyonu bulunmadığını öne süren Ramsbottom, "Bunun, ordu tarafından benim kadememe kadar uzanan bir taktiksel başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu yeterince iyi planlayamadık ve bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramsbottom, konuya ilişkin şikayetini Kongre'ye de ilettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar

Türk kahve devinin satış bedeli ortaya çıktı! Tam 105 milyon dolar
Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var