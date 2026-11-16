Kuveyt'te 6 ABD askerinin öldüğü saldırı öncesi uyarıların göz ardı edildiği iddia edildi

İran'ın mart ayında Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alan ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırısı öncesi, komuta merkezindeki yetkililerin zayıf tahkimatlara ilişkin uyarıları göz ardı ettiği iddia edildi.

Cbs News'un haberinde, İran'ın Kuveyt'te Şuayba Limanı'ndaki komuta merkezini hedef alan ve 6 ABD askerinin hayatını kaybettiği dron saldırısına ilişkin iddialara yer verildi.

Söz konusu saldırıya şahit olan ABD ordusundan Binbaşı Stephen Ramsbottom, komuta merkezindeki üst düzey askeri yetkililerin saldırı öncesinde dron savunması için yeterli planlama yapmadıklarını iddia etti.

Yetkililerin zayıf tahkimatlara ilişkin uyarıları göz ardı ettiklerini ve komuta merkezinde doktor ya da ilk yardım istasyonu bulunmadığını öne süren Ramsbottom, "Bunun, ordu tarafından benim kadememe kadar uzanan bir taktiksel başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu yeterince iyi planlayamadık ve bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramsbottom, konuya ilişkin şikayetini Kongre'ye de ilettiğini bildirdi.

Kaynak: AA