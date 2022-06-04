Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem

AA - Yassine Aydi - Güncel
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Kuveyt'te 5 büyüklüğünde deprem

Kuveyt'in güneyindeki El-Ahmedi ilinde şafak vakti 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kuveyt'in güneyindeki El-Ahmedi ilinde şafak vakti 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kuveyt'in resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Ulusal Sismoloji Ağı yöneticisi Abdullah el-Anzi, depremin şafak vakti yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini söyledi.

Anzi, depremin ülke genelinde birçok kişi tarafından hissedildiğini belirtti.

Bu arada Kuveyt İtfaiyesi, deprem sonucunda herhangi bir hasar kaydedilmediğini duyurdu.

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AA / Yassine Aydi - Güncel

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