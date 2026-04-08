Kuveyt ordusu: Saat 08.00'den bu yana İran'dan atılan 28 İHA'yı engelledik

ABD ve Tahran yönetimi arasındaki geçici ateşkesin ardından Kuveyt, hava savunma sistemlerinin sabah İran'dan gönderildiği ifade edilen 28 insansız hava aracını (İHA) engellediğini duyurdu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, ordunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasında, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Atvan, sabah 08.00'den bu yana hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen 28 İHA'yı engellediğini ifade etti.

İHA'larının büyük bir kısmını başarıyla engellendiğini kaydeden Atvan, İHA'ların bir bölümünün, ülkenin güneyindeki hayati petrol tesislerini ve enerji santrallerini hedef aldığını aktardı.

Atvan, saldırılar sonucunda petrol altyapısı, elektrik üretim tesisleri ve su arıtma tesislerinde ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

ABD- İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

" İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.