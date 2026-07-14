Kuveyt ordusu, İran saldırılarında 4 askerin yaralandığını açıkladı

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarında Deniz Kuvvetlerine ait bir unsurun hedef alınması sonucu 4 askerin yaralandığını, askerlerin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Saud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren ülke hava sahasında 1 balistik füze, 5 seyir füzesi ve 33 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu füze ve İHA'ların engellenerek etkisiz hale getirildiğini aktaran Atvan, İran saldırılarında ülkedeki bazı kritik ve sivil tesislerin hedef alındığını kaydetti.

Atvan, çeşitli bölgelere şarapnel parçalarının düşmesi sonucu hasar meydana geldiğini ifade etti.

Kuveyt Deniz Kuvvetlerine ait bir unsurun da hedef alındığını belirten Atvan, saldırıda 4 askerin yaralandığını ifade etti.

Yaralı askerlere gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, askerlerin sağlık durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

Atvan, Kuveyt Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliği ile vatandaşların ve ülkede yaşayanların can güvenliğini korumak amacıyla görevlerini sürdürdüğünü ekledi.